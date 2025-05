Aluna viraliza nas redes depois de se formar sozinha na faculdade

A jovem Isadora Rezende, de 21 anos, viralizou nas redes sociais ao mostrar como ela foi a única aluna a se formar em seu curso na Universidade Federal de Lavras (Ufla), em Minas Gerais. Na cerimônia, só havia ela jogando o capelo, o chapéu de formando, para cima. E, como única a receber o diploma, ela foi responsável por fazer tanto o discurso como o juramento.

Isadora se formou no Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) do campus da Ufla em São Sebastião do Paraíso, pequena cidade na divisa de Minas com o Estado de São Paulo. O curso tem duração mínima de 3 anos.

Ela foi a primeira aluna a se formar no curso, cuja primeira turma começou a estudar em março de 2022. Embora a Ufla tenha 117 anos de história, o campus Paraíso foi inaugurado naquele ano.