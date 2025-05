Cabo da PM é morto a tiro em Cubatão; suspeito foi preso quando fugia para o Paraguai

Na manhã de sábado, 24, o secretário postou condolências à família do policial, "brutalmente atacado por criminosos em Cubatão" Ele disse que, de imediato, determinou reforço policial na região e uma operação de inteligência para "caçar" o responsável. "Não vamos descansar até capturá-lo", escreveu.

No final da noite, o secretário publicou uma nova nota informando sobre a prisão do suspeito. "Em menos de 24 horas a pronta resposta foi dada e um criminoso que já responde por outro homicídio está atrás das grades. Mais um exemplo de que a reincidência tira vidas. Nossos sentimentos aos familiares e a certeza de que nenhum ataque às nossas polícias ficará impune."

O suspeito, identificado como Bruno Rafael Bezerra de Lima, foi preso quando fugia em um veículo de aplicativo para o Paraguai, segundo a polícia. O carro foi abordado na rodovia Castello Branco, sentido interior, na altura do km 143, em Cesário Lange. O motorista disse aos policiais que foi contratado por R$ 3 mil para levar o homem até Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com o país vizinho.

O motorista também foi preso, suspeito de dar fuga ao criminoso. Os dois foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga, onde seriam apresentados à justiça neste domingo, 25. O carro foi apreendido e R$ 1,9 mil que estavam no veículo foram recolhidos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito do crime confessou ter atirado no policial. Ele vai permanecer preso porque já era procurado pelo outro homicídio, cometido em 2021. O caso foi registrado como captura de procurado, homicídio e definição de organização criminosa na DIG de Itapetininga.

A Polícia Militar divulgou nota de pesar pelo falecimento do Cabo PM Júlio César da Silva Costa. "O Cabo PM Júlio, que integrava as fileiras da PM com honra e dedicação, tinha 43 anos e deixa esposa e um filho de 12 anos. Sua bravura, profissionalismo e compromisso com a missão jamais serão esquecidos", diz, em seu canal oficial.