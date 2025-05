Deputado estadual Delegado Olim sai em perseguição e atira contra suspeitos em SP

Ao mesmo tempo, o porteiro viu pelas câmeras de segurança três estranhos subindo para a cobertura do prédio e avisou a Polícia Militar. Ao perceber que tinham sido descobertos, os suspeitos desceram correndo pelas escadas e quebraram o vidro para sair do prédio, fugindo com o carro que já os esperava. Foi quando teve início a perseguição.

O caso foi registrado como furto a condomínio residencial, associação criminosa, dano, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local de acidente, receptação de veículo, corrupção de menores e localização e apreensão de veículo.

O que o advogado dos suspeitos diz

O advogado Reinalds Klemps, que defende os quatro suspeitos, disse que é cedo para imputar qualquer tipo de responsabilidade aos acusados. "A dinâmica dos fatos é confusa. Temos a ciência que o suposto crime é isento de violência ou grave ameaça. Confiamos na justiça e esperamos que o quanto antes os fatos sejam esclarecidos", diz em nota.

Ex-delegado teve Rolex roubado no começo do mês

No dia 1º, o deputado estadual Delegado Olim foi vítima de um assalto, na Vila Olímpia, também na zona sul da capital. O ex-policial civil estava em seu carro quando foi abordado por um ladrão armado com um revólver e teve que entregar o relógio da marca Rolex que levava no pulso. O ladrão fugiu em uma moto vermelha e não chegou a ser perseguido pela vítima. Leia mais sobre o caso.