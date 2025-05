Elmano diz que esquerda precisa rever visão sobre segurança e defende endurecer de penas

Elmano disse que o tráfico de drogas e as organizações criminosas "são o principal inimigo do povo". Por isso, o governador do Ceará defendeu que haja um acordo entre esquerda, centro e direita.

"É muito importante que governo tenha centralidade e possa definir sua pauta. O que é fundamental para terminar o governo bem? Quais são as entregas a fazer e o que tem a ver com o Congresso? Elege a pauta que precisa, o que for fundamental forma maioria, e o que não é tão fundamental negocia com os partidos do centro e da direita. Há temas no Brasil que no meu entender temos espaço para fazer acordo inclusive com a direita, como segurança pública", disse.

Segundo o governador, os líderes do crime organizado "eles estão formando empresas, querem entrar na política, financiar candidaturas".

"Corremos um sério risco (de ter) um Estado paralelo organizado pelo crime. Temos de enfrentá-los com toda a dureza que o Estado brasileiro possa ter", declarou.

Elmano concedeu entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, que foi divulgada na noite deste domingo, 25.