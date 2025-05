Juíza elogiou desembargadora a quem deu ganho de causa em ação contra jornal

Em seu Instagram, Karen publicou quatro fotos com a desembargadora. A juíza esteve na posse da magistrada na presidência do Tribunal de Justiça. "Dia histórico", escreveu.

Em outra publicação, ao lado da desembargadora e de outras magistradas, elogiou as "mulheres fortes e determinadas que estão fazendo história".

As demais publicações ocorreram em uma reunião institucional e em uma premiação. "Orgulho em pertencer a um grupo de pessoas comprometidas com a dignidade e a cidadania", escreveu a juíza em uma das postagens.

Em 2023, Rosane Oliveira publicou um ranking dos maiores salários dos magistrados do Rio Grande do Sul. A desembargadora Iris Medeiros Nogueira, que na ocasião presidia o Tribunal de Justiça do Estado, apareceu em primeiro lugar, com um contracheque de R$ 662.389,16 em abril daquele ano.

O valor corresponde a quase 16 vezes o salário da época dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), usado como referência na Constituição para o teto remuneratório dos servidores públicos.