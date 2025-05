Labrador barrado pela TAP: família de criança com autismo tenta embarcar cão desde abril

Ainda não há previsão de embarque do cão de serviço Teddy, que a TAP se recusou transportar na cabine em um voo que sairia do Aeroporto do Galeão, no Rio, com destino a Lisboa (Portugal) na tarde de sábado, 24.

Com 288 passageiros, segundo informou a companhia, o voo TP74 foi cancelado após a empresa descumprir uma liminar que determinava o transporte do labrador Teddy acompanhado da irmã da tutora do animal, uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de 12 anos que está em Portugal há mais de um mês sem seu cão.

Em nota, a TAP afirma que a ordem judicial viola seu manual de operações e "colocaria em risco a segurança a bordo". Diz ainda ter dado alternativas de transporte para o animal, que não foram aceitas.