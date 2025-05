PM orienta colega a virar câmera em ação que resultou na morte de jovem em SP

A ação aconteceu na noite de 26 de novembro, na esquina das ruas Belém Santos com a Colônia Leopoldina, na Vila Cisper. As novas imagens foram reveladas neste sábado, 24. Gabriel e dois colegas abasteciam em um posto de gasolina quando uma viatura chegou ao local. Gabriel teria fugido com a moto e os policiais atiraram contra ele, que caiu.

Na versão da ocorrência apresentada pelos policiais, quando foi abordado, o jovem teria apontado uma arma contra eles, por isso houve reação.

De acordo com a Defensoria, as imagens geradas pelas câmeras mostram que a vítima não portava arma no momento em que foi abordada. Com base nelas e em depoimentos, o órgão produziu um relatório e pediu sua inclusão no inquérito policial que apura o caso.

Com acesso ao relatório, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu o afastamento dos policiais das ações operacionais, por entender que havia divergência entre o relatado por eles e conteúdo das imagens. Os dois PMs que participaram da ação estão afastados temporariamente.

O que mostram as imagens