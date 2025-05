Voo é cancelado após empresa não cumprir liminar para transportar cachorro

Um voo da empresa TAP que decolaria do Rio de Janeiro na tarde deste sábado, 24, com destino a Lisboa, capital de Portugal, foi cancelado após a empresa descumprir uma liminar que determinava o transporte de um cão de serviço. A passageira que obteve a liminar pretendia levar o animal até a irmã, portadora de transtorno do espectro autista (TEA).

A Polícia Federal (PF) e a TAP foram contatadas, mas não responderam até a publicação desta reportagem. Assim que se posicionarem, a matéria será atualizada.

Além do cancelamento, houve o atraso na decolagem dos dois voos seguintes com a mesma rota.