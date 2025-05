Balança comercial tem superávit de US$ 2,297 bilhões na 4ª semana de maio

São Paulo, 26 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,297 bilhões na quarta semana de maio. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 26, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,352 bilhões e importações de US$ 5,055 bilhões. No mês, o saldo é de US$ 6,483 bilhões e, no ano, o superávit acumulado é de US$ 24,212 bilhões.Até a quarta semana de maio, comparado com o mesmo período do ano passado, as exportações cresceram 4,7% e somaram US$ 24,08 bilhões. O resultado se deu devido ao crescimento de 4,1% em Agropecuária, que somou US$ 5,94 bilhões; crescimento de 2,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 6,02 bilhões e, por fim, crescimento de 6,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 12,02 bilhões. Já as importações cresceram 5,5% e totalizaram US$ 17,60 bilhões na mesma comparação, com queda de 5,4% em Agropecuária, que somou US$ 360 milhões; queda de 40,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 810 milhões e, por fim, crescimento de 10,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,32 bilhões.