Bancada apoiada pelo Proarmas utiliza pautas sociais para propor projetos armamentistas

Entre os exemplos, destacam-se propostas que autorizam o porte de armas para professores, concedem isenção fiscal para mulheres vítimas de violência doméstica na aquisição de armamentos, e obrigam a presença de seguranças armados em instituições de ensino.

Apesar de o Proarmas defender a ampliação do acesso civil a armas de fogo, apenas 52 PLs (7%) tratam diretamente do tema "armas e munições". As demais propostas se enquadram nas categorias de Segurança Pública (78 PLs) e Código Penal (73 PLs), sendo que, deste último grupo, 53 tratam do endurecimento de penas e da redução de garantias legais.

Além disso, o relatório mostrou que os parlamentares ligados ao movimento Proarmas apresentaram, em média, 32 projetos por autor nos dois primeiros anos da atual legislatura, o que representa uma produção 68% acima da média do restante do Congresso. O número contrasta com a média geral de 19 projetos por congressista.

Do total das propostas apresentadas pela bancada, 22 PLs foram arquivados, 15 PLs foram retirados pelo autor, 70 PLs estão prontos para ir ao plenário, 21 PLs já tiveram progressão de casa e quatro projetos foram convertidos em Lei Ordinária. Destes, nenhum é relacionado diretamente à pauta armamentista.

A bancada do armamento civil é formada, em sua maioria, por homens (87%), dos quais 35% são profissionais das forças de segurança pública. Além disso, 83% dos parlamentares do grupo estão filiados ao Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a pesquisa, esse perfil "ajuda a explicar o foco em políticas de repressão e controle social". O estudo aponta que, ao lado do discurso em defesa do armamento, há uma "clara agenda moralizante e conservadora".