Colheita da safrinha de milho começa em MT e no PR, diz AgRural

São Paulo, 26 - A colheita da safrinha 2025 já está em andamento nas primeiras áreas de Mato Grosso e do Paraná. Com isso, 0,9% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil estava colhida até quinta-feira passada, 22, em comparação com 2% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural.Em Mato Grosso, quem puxa o ritmo dos trabalhos são áreas irrigadas das regiões médio-norte e oeste. Nas demais regiões do Estado, onde o plantio foi mais tardio, a colheita ainda é pontual. No Paraná, as máquinas avançam sobre as áreas mais precoces do oeste e do centro-oeste. Nos demais Estados, a colheita ainda é tão pequena que não há porcentual mensurável ou só deve começar em meados de junho.