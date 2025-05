Ex-ministro da Saúde diz no STF que não ouviu plano de golpe e consolou Bolsonaro pela derrota

Nesta segunda-feira, além de Queiroga, foram ouvidas outras testemunhas de Heleno, que trabalharam com ele no GSI ou na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Todos eles negaram que o ex-ministro os tenham procurado oferecendo algum plano de golpe de Estado e disseram que a Abin era um órgão apartidário.

"O GSI é apolítico e apartidário", afirmou Amilton Coutinho Ramos, que atuou como assessor especial de comunicação do GSI. "É sabido que o general Heleno é a favor do voto impresso, mas ele acatou a decisão do Congresso Nacional e o resultado das eleições.

Nesta semana serão ainda ouvidas testemunhas do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e de Bolsonaro. Estão, entre eles, ex-ministros daquele governo, senadores da República, servidores que trabalharam no Palácio do Planalto e até o médico do ex-presidente.

Na terça-feira, 27, participará da audiência o ex-ministro da Educação na última parte do governo Bolsonaro, Victor Godoy, além de funcionários que ocuparam função na Polícia Federal e na Polícia Federal durante a gestão do ex-presidente.

Na quinta-feira, 29, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, o ex-advogado-geral da União Bruno Bianco, o ex-ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) Wagner Rosário, o ex-chefe de gabinete de Bolsonaro Celio Faria, o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida estão entre os participantes.

Irão depor, na sexta-feira, 30, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, os senadores Ciro Nogueira (PP-PI, esse também como testemunha de Bolsonaro e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira), Espiridião Amin (PP-SC), Eduardo Girão (Novo-SC), e o deputado federal Sanderson (PL-RS). Todos testemunhas de Anderson Torres.