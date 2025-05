Gripe aviária: Brasil tem 18 investigações de suspeita da doença em andamento

O País segue com 18 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento, conforme atualização feita na noite deste domingo, 25, às 19h, na plataforma do ministério da Agricultura. O balanço da tarde, divulgado às 13h, já apontava o mesmo número de investigações em andamento, cujas coletas de amostra ainda não têm resultado laboratorial conclusivo. Até a manhã deste domingo, eram 20 casos de investigação.Essas investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a notificação é obrigatória. A influenza aviária de alta patogenicidade (vírus H5N1) é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do País. Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial (SVO). O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações de suspeitas de gripe aviária desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência em ave silvestre, segundo o Ministério da Agricultura.No Rio Grande do Sul, onde foi confirmado, no município de Montenegro, o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial do País, propriedades rurais dentro de um raio de dez quilômetros do foco receberam, neste fim de semana, a segunda visita da vigilância feita por fiscais estaduais agropecuários e técnicos agrícolas. No total, o País já registrou 164 casos da doença em animais silvestres e três focos em produção de subsistência, de criação doméstica, além de um em produção comercial.