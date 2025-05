Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional em apoio ao Estado de Rondônia

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado de Rondônia. A portaria com a autorização está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 26.

A Força Nacional irá apoiar os órgãos de segurança do Estado, para "atuar na prevenção e repressão a práticas delituosas, como incêndios criminosos que impactam diretamente o meio ambiente e as comunidades circunvizinhas, e nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio". O período de atuação será de 1º de junho a 30 de novembro de 2025. Ainda de acordo com a portaria, o emprego da Força Nacional ocorrerá no escopo do Plano Amazônia: Segurança e Soberania - Plano Amas.