Mulher embriagada e sem CNH atropela grupo em acostamento no interior; 2 pessoas morrem

Uma mulher de 60 anos morreu na hora. Um homem, que não teve a idade confirmada, foi levado para o hospital com múltiplas fraturas e não resistiu. A criança foi socorrida com ferimentos graves à Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.

Durante a noite ela foi transferida para um hospital de Campinas. A mãe dessa criança sofreu ferimentos leves e não precisou ser internada.

Segundo a Polícia Militar, a mulher fugiu do local do acidente. Policiais da 2.a Companhia do 49º Batalhão foram mobilizados e localizaram o veículo estacionado na rua Antônio Latorre, em Itatiba. A mulher estava ao volante, aparentando embriaguez, e foi detida. O veículo foi apreendido para perícia.

A motorista foi autuada por embriaguez ao volante, homicídio com dolo eventual (quando assume o risco de matar), evasão do local do acidente e lesão corporal de natureza grave. A mulher passará por audiência de custódia nesta segunda-feira, 26.

O prefeito da cidade, Thomas Capeletto, usou sua rede social para falar do acidente e lamentar as mortes. "Meus sentimentos às famílias e rápida recuperação para aqueles que estão com ferimentos", postou em sua conta no Instagram.