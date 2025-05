Passageira de 22 anos morre após acidente com mototáxi na região central de SP

O acidente aconteceu por volta das 23h30, na Avenida Tiradentes. A jovem Larissa Barros Máximo Torres, de 22 anos, era passageira da moto de aplicativo quando o veículo colidiu com a porta do carro, que também trabalhava no transporte por aplicativo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro por aplicativo contou que se deslocava pela avenida com seu veículo e os dois passageiros no banco traseiro estavam aparentemente brincando. Quando o trânsito parou no semáforo, um deles abriu a porta do lado do corredor de motos. A motocicleta onde estava a passageira atingiu a porta do carro aberta e caiu.

O condutor e Larissa foram arremessados e a jovem foi atropelada por outro veículo. Levada para a Hospital Santa Casa, ela não resistiu aos ferimentos. Conforme o registro, o condutor da moto por aplicativo também se feriu e foi levado para o Pronto Socorro Santana, onde ficou em observação.

O corpo de Larissa Torres será sepultado nesta segunda-feira, 25, no Cemitério Primavera 1, em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo onde ela morava. A jovem, que trabalhava como supervisora comercial em uma empresa de finanças, era formada em marketing e estava cursando engenharia de produção.

Em nota, a 99 disse ter recebido com pesar a notícia envolvendo a passageira Larissa e um motociclista parceiro, "A empresa se solidariza com os familiares e esclarece que está acompanhando de perto o caso e oferecendo suporte integral aos envolvidos - como cobertura pelo seguro, apoio psicológico e auxílio-funeral. Além disso, a 99 segue à disposição das autoridades para contribuir com as investigações", diz

Sobre a prestação do serviço na capital, a 99 informou que opera legalmente, enquanto aguarda nova manifestação da justiça, dentro do prazo.