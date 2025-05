Protesto interdita marginal pinheiros e bloqueia circulação de trens

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado disse que cerca de 100 pessoas colocaram fogo em diversos pontos da via, inclusive nas linhas do trem. "Equipe da Força Tática foram aos locais para garantir a segurança das equipes do Corpo de Bombeiros", afirmou a pasta.

Trens também são afetados

A ViaMobilidade Linhas 8 e 9 informa que, na manhã desta segunda-feira, a circulação dos trens entre as estações Presidente Altino e Ceasa, na Linha 9- Esmeralda, e entre Presidente Altino e Imperatriz Leopoldina, da Linha 8 - Diamante, foi interrompida devido a esse protesto de moradores da comunidade local.

"O grupo ateou fogo sobre a via, bloqueando a passagem dos trens e inviabilizando a operação com segurança", disse a concessionária. O fogo já foi extinto.