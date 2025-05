Quem é 'El Monstruo', líder de facção do Peru ligado ao PCC e procurado por 160 policiais em SP

De acordo com o promotor Yuri Fisberg, do Gaeco de São Paulo, o foco da operação foi fechar o cerco em torno do ‘El Monstruo’, o líder dessa facção. "São sicários de lá (Peru), escondidos aqui, acobertados por alguns contatos com o PCC e diversificando em invasões, furtos, roubos e tráfico. Todos os alvos hoje eram associados ao líder", disse.

Segundo a investigação do MP, ‘El Monstruo’ está condenado a 32 anos de prisão e se tornou um dos criminosos mais procurados do Peru. Ele responde por crimes como sequestros, homicídios, tráfico de drogas e extorsão. Entre os crimes atribuídos à sua quadrilha estão o sequestro de uma adolescente, mantida em cativeiro por cinco dias, e o arrebatamento da empresário Jackeline Salazar, que conseguiu escapar após três dias no cárcere.

Suspeito escapou de cerco em Suzano

‘El Monstruo’ teria entrado no Brasil após atravessar a fronteira, em 2024, se estabelecendo em São Paulo, com a proteção do PCC. Em abril deste ano, Hernández escapou de um cerco policial em Suzano, na Grande São Paulo, durante uma grande operação para prendê-lo. Houve troca de tiros que terminou com a morte de dois seguranças do criminoso e do sargento da Polícia Militar Rafael Villodres, do Batalhão de Choque. Outro policial ficou ferido.

A operação desta segunda-feira, batizada de Sicários (pessoa sanguinária), é parte de um esforço das autoridades brasileiras para combater as facções criminosas com conexões internacionais. O combate às organizações que atuam nas fronteiras fez com que as facções se infiltrassem no interior do país para continuar e expandir as atividades criminosas, especialmente o tráfico de drogas.

No último dia 7, a polícia prendeu na zona leste de São Paulo o chefão do PCC no Acre, Paulo Roberto Estevam de Carvalho, o ‘Paulo Baladeira’, apontado como o principal articulador do tráfico de cocaína na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia. Condenado a 21 anos de prisão, ele foi localizado por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais no Jardim das Camélias, zona leste da capital.