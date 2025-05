Senador do PT diz que CPMI do INSS não 'é de bom tom' para governo Lula

Fabiano diz estar comprometido com o governo do presidente Lula, mas que é favorável à abertura da CMPI. O senador ainda diz que está com a consciência tranquila com relação à assinatura do requerimento e que o partido lhe dá autonomia para que possa se manifestar. "Não posso falar pelos meus colegas porque isso é pessoal de cada um", completa Fabiano.

O objetivo da CPMI é reunir deputados e senadores para apurar um esquema no Ministério da Previdência causada por um esquema que gerou R$ 6,3 bilhões em cobranças indevidas entre 2019 e 2024.

O escândalo provocou a saída do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, acusado de omissão. Ele foi indicado pelo Ministro da Previdência, Carlos Lupi.

O Estadão entrou em contato com o senador Fábio Contarato, mas não havia obtido uma resposta até a publicação deste texto, o qual será atualizado assim que for recebida.