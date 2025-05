Sergio Moro lidera disputa pelo governo do Paraná, aponta pesquisa

No segundo cenário, sem a presença de Moro, Beto Richa lidera com 22,6%, seguido de perto por Requião Filho, com 20,8%. Alexandre Curi aparece com 18,3%, Guto Silva tem 5,5%, e Enio Verri, 3,2%.

A pesquisa também testou Moro em uma disputa direta com Alexandre Curi, o senador do União registrou 58,1% contra 24,0% do adversário.

Em um possível segundo turno entre Sergio Moro e Beto Richa, o ex-juiz da Lava Jato venceria com 55,1% contra 28,7% do ex-governador. Já em uma disputa contra Guto Silva, Moro teria ainda maior vantagem, com 63,8% das intenções de voto contra 17,1% do adversário.

Contra o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, Moro também venceria, com 54,3% dos votos, enquanto o gestor da capital paranaense aparece com 33,8%.

Em um cenário espontâneo, ou seja, que o entrevistado informa em quem vai votar, sem ter uma lista prévia de candidatos, o atual governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) lidera, com 10,6%. No entanto, ele não pode concorrer, por já estar em segundo mandato.

O levantamento mostrou ainda que, sem uma lista predefinida de candidatos, 75,9% dos entrevistados não sabem em quem votariam ou não quiseram opinar.