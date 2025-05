SpaceX se prepara para novo voo da Starship após falhas; lançamento será na terça-feira

A Starship é parte fundamental dos planos da NASA para levar astronautas de volta à Lua e, futuramente, a Marte. Mas, antes disso, o veículo precisa demonstrar confiabilidade em testes não tripulados. O cronograma, segundo a SpaceX, é dinâmico e pode ser alterado de última hora por fatores técnicos ou meteorológicos.

Enquanto a Starship tenta se firmar como plataforma de voo reutilizável, a SpaceX mantém seu cronograma de lançamentos com o Falcon 9. Também na terça-feira, 27, a empresa prevê enviar 24 satélites Starlink à órbita baixa da Terra a partir da Califórnia, em uma missão independente do teste da Starship.

Outros voos

O fracasso do oitavo voo, em março, representou mais um obstáculo para o cronograma da SpaceX, que planeja usar a Starship em missões lunares a partir de 2026. O voo foi interrompido antes do previsto após uma falha no sistema de controle de atitude, responsável por manter a orientação da nave durante o trajeto. Segundo a SpaceX, o problema ocorreu cerca de 8 minutos após o lançamento, fazendo com que o foguete perdesse o controle e não concluísse sua missão de completar uma volta quase completa ao redor da Terra.

Esse não foi o primeiro teste com problemas em voo. O histórico da Starship é marcado por uma sequência de lançamentos experimentais com sucesso parcial, explosões e interrupções. O primeiro teste, realizado em abril de 2023, terminou com uma explosão poucos minutos após a decolagem. A falha foi atribuída a um vazamento no sistema de propelente que afetou a comunicação com os motores do propulsor Super Heavy. O episódio gerou danos ambientais e forçou uma paralisação das operações por meses. Após essa explosão inicial, a SpaceX precisou cumprir mais de 60 exigências da FAA para retomar os testes, incluindo mudanças estruturais e operacionais.

Alguns voos posteriores marcaram avanços técnicos. O quarto teste, por exemplo, foi considerado o mais bem-sucedido até agora, com todas as etapas sendo concluídas e o pouso da nave realizado de forma controlada. Já o quinto voo trouxe a primeira tentativa de capturar o propulsor com os braços da torre de lançamento, estrutura apelidada de Mechazilla, que simula o futuro processo de reutilização completa dos componentes do foguete.