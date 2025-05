Calouros da Unesp entram em coma alcoólico e são internados após festa com trote no interior

A reportagem não conseguiu contato com os organizadores da festa.

De acordo com a prefeitura de Jaboticabal, a Secretaria Municipal de Saúde registrou, na noite de domingo, a entrada de sete jovens na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sinais de coma alcoólico. Segundo informações das equipes de saúde, os pacientes participavam de uma festa organizada por alunos da Unesp.

Dos sete estudantes, cinco foram medicados e liberados após avaliação clínica. Dois jovens, em estado mais grave, precisaram ser entubados. Um deles recebeu alta na noite desta segunda-feira, 26. O outro permanece na unidade, em observação. Segundo a pasta, ele está bem de saúde e pode ter alta nesta terça, 27.

Acesso à festa mediante consumo de bebida

A reportagem apurou que o evento, que inclui provas com ingestão de bebidas, corte de cabelo e pinturas no corpo, é preparatório para a ‘festa dos 100 dias’, tradicional entre os universitários da cidade. Consumir bebidas alcoólicas fortes, como cachaça, seria uma das condições para obter a pulseira de acesso à festa. As chamadas para o evento em redes sociais falam em "portão aberto - tragam suas bebidas".

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as circunstâncias da festa organizada pelos estudantes estão sendo investigadas pela Polícia Civil.