Colheita do milho safrinha começa lentamente no PR e plantio do trigo chega a 63%

São Paulo, 27 - A colheita do milho da segunda safra 2024/25 continua em ritmo lento no Paraná, com apenas 1% da área total colhida até a segunda-feira, 26, conforme o boletim semanal do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). De acordo com o órgão, a produtividade tem sido boa em alguns municípios, mas há danos irreversíveis em áreas onde o tempo esteve mais seco. A principal preocupação agora se volta ao frio: há previsão de geadas ao longo desta semana, e parte das lavouras ainda está vulnerável a perdas por temperaturas negativas.O boletim aponta que 64% das lavouras estão em boa condição, 23% em condição média e 13% em situação ruim. Em relação às fases de desenvolvimento, 64% das plantações estão em frutificação, 27% em maturação e 8% ainda em floração. A incidência de cigarrinhas é considerada alta pelo Deral.O plantio de trigo atingiu 63% da área estimada no Estado até o dia 26, avanço sobre os 49% registrados na semana anterior. A condição das lavouras permanece positiva: 99% da área está em bom estado e 1% em condição média. As fases de desenvolvimento se distribuem entre 22% das lavouras em germinação e 78% em desenvolvimento vegetativo.