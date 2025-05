Conab: colheita de soja 2024/25 atinge 99,5% da área

São Paulo, 27 - A colheita de soja da safra 2024/25 já está praticamente no fim no País, perfazendo 99,5% da área semeada, conforme o boletim de Progresso de Safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os trabalhos de campo avançaram 0,6 ponto porcentual em relação à semana anterior. Na média dos últimos cinco anos, que é de 99,1%, a colheita está 0,4 ponto porcentual adiantada. Entre os 12 Estados produtores, ainda falta encerrar a colheita no Rio Grande do Sul e no Piauí, que contam, ambos, com 99% da área colhida, além de Santa Catarina (97,5%) e Maranhão (90%).A colheita do milho de inverno 2024/25, ou "safrinha" já começou no País. Até domingo (25), 0,3% da área havia sido colhida, avanço de 0,3 ponto porcentual em relação à semana passada. Na comparação com igual momento da safra 2023/24, quando 1,1% havia sido colhido, há atraso de 0,8 ponto porcentual. Em comparação com as últimas cinco safras, cuja média de colheita é de 0,6%, há atraso de 0,3 ponto porcentual.Já a colheita do milho verão 2024/25 perfazia, até domingo, no País, 86,9% da área semeada, avanço de 4,6 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Em relação a igual período da safra passada, há adianto de 5,3 pontos porcentuais. Na média dos últimos cinco anos, que é de 83,2%, a colheita também está adiantada em 3,7 pontos porcentuais.A colheita de arroz no País atingia, até domingo, 97,4% da área, avanço de 2,4 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Em comparação com igual período do ciclo 2023/24, quando 94% do cereal havia sido colhido, há avanço de 3,4 pontos porcentuais. Na média dos últimos cinco anos, que é de 97,2%, há leve avanço de 0,2 ponto porcentual.A colheita de algodão 2024/25 também já começou no País e perfaz, agora, 0,4% da área plantada, avanço de 0,2 ponto porcentual em relação à semana passada. Na comparação com a safra passada, há leve atraso de 0,3 ponto porcentual. Na média dos últimos cinco anos, de 0,5%, há leve atraso de 0,1 ponto porcentual.Por fim, a semeadura do trigo 2025 cobria até domingo 30,6% da área, informou a Conab. Em relação à semana passada, os trabalhos avançaram 5,1 pontos porcentuais. Na comparação com igual momento da safra passada, quando 29,6% estavam semeados, há adianto de 1 ponto porcentual. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 30,1%, há adianto de 0,5 ponto porcentual.