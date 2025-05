Eduardo Bolsonaro: Moraes vai 'criar grave incidente diplomático com os EUA'

Nesta segunda-feira, 26, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para abrir um inquérito contra o parlamentar pelos possíveis crimes de coação no curso do processo penal, obstrução de investigação contra organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.

No pedido de investigação, a PGR afirma que Eduardo Bolsonaro tem se dedicado a conseguir do governo americano sanções a integrantes do STF, do Ministério Público e da Polícia Federal com o "intuito de embaraçar o andamento do julgamento" contra seu pai.

Eduardo Bolsonaro chamou a decisão de abertura do inquérito de "medida injusta e desesperada". O parlamentar também afirmou que a PGR está agindo politicamente e que o Brasil está em regime de exceção.

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL), irmão do deputado licenciado, rebateu as críticas contra Eduardo e afirmou no último domingo, 25, que a campanha nos Estados Unidos se assemelha às ações internacionais promovidas por políticos de esquerda durante o período em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve preso.