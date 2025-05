Estudantes decidem desocupar campus da PUC-SP

Os estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), paralisados desde a semana passada, decidiram nesta segunda-feira, 26, desocupar o campus Monte Alegre, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. A decisão foi tomada em uma assembleia geral que reuniu os alunos mobilizados.

A saída do prédio será realizada nesta terça-feira, 27, no período da manhã. Descontentes com a direção da universidade e alegando casos de racismo no ambiente da instituição, os estudantes ocuparam o campus na semana passada, fazendo piquetes e bloqueios com as carteiras para evitar o acesso ao prédio.

Na sexta-feira, 24, a Justiça autorizou a Fundação São Paulo (Fundasp), mantenedora da PUC-SP, a acionar a Polícia Militar para fazer uma reintegração de posse. A medida não chegou a ser utilizada.