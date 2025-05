Gangorra no tempo em SP: temperatura deve cair quase 10°C em 48h

"A aproximação da frente fria ainda na quarta-feira proporciona o aumento de nebulosidade a partir do fim da tarde, mas não há previsão de chuva", projeta o CGE.

Com máxima prevista de 19ºC, quase 10 graus a menos que nos dias anteriores, a quinta-feira, 29, deve começar com muitas nuvens e chuviscos intermitentes durante a madrugada. No dia, de acordo com a Meteoblue, a mínima prevista é de 11ºC.

Na sexta-feira, 30, a variação será ainda menor, entre 9ºC e 18ºC. Para o fim de semana, a expectativa é de máxima na casa dos 22ºC.

Faltando menos de um mês para o inverno, que tem início em 20 de junho, esta deverá ser a primeira onda de frio deste ano, com possibilidade de ser bastante acentuada não somente no Sul do País, mas em grande parte do Sudeste, como São Paulo, e do Centro-Oeste, além de Estados do Norte, como Rondônia, Acre e sul do Amazonas.