Gleisi acusa Eduardo Bolsonaro de 'conspirar' com extrema direita e defende inquérito no STF

Na última semana, Gleisi também saiu em defesa do ministro do STF, quando o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio disse que o magistrado poderia ser alvo de sanções do governo de Donald Trump.

Gleisi avaliou como "vergonhosa" a possível ação do governo dos EUA, considerando a investida uma "conspiração de (Jair) Bolsonaro com a extrema-direita dos EUA, em busca de intervenção estrangeira no Judiciário do Brasil". A ministra ainda afirmou que a ameaça do secretário de Estado do país a Alexandre de Moraes merece repúdio.

O inquérito

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou nesta segunda-feira, 26, a abertura de um inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

A PGR atribui ao deputado uma campanha de intimidação e perseguição contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal envolvidos em investigações e processos contra bolsonaristas.

Em publicações em seus perfis nas redes sociais, Eduardo afirmou que abertura de investigação é "medida injusta e desesperada" e que o procurador-geral Paulo Gonet age "politicamente".