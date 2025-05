Governo de SP afasta diretores de escolas; entenda por quê

- participação nas provas bimestrais;

- rendimento dos alunos no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), ou no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Governo Federal.

"O uso das plataformas digitais também é analisado, mas com peso menor na composição final", informou a pasta, em nota.

No comunicado, a Seduc não detalhou quais escolas estaduais foram afetadas e quais os indicadores que causaram o baixo desempenho de cada um dos profissionais afastados. Os diretores, conforme a pasta, continuarão atuando na rede estadual em outras atividades, que também não foram especificadas.

"A pasta ressalta que a permanência de profissionais designados para a função de diretor sempre esteve sujeita à avaliação pelas respectivas Diretorias de Ensino. Nesses casos, a resolução pode ser utilizada como base para a decisão, mas não é fator obrigatório", diz a nota da Seduc.

Afastamento de 25 diretores da rede municipal