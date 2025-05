Hospedagem para os 11 dias de COP chega a R$ 2,2 milhões

Uma das unidades mais caras, que está custando R$ 2,2 milhões durante toda a COP, tem a diária de R$ 202.958. É uma casa de 800 m², dois quartos, com duas camas de casal e uma cama individual, piscina, varanda e terraço. O lugar está a 14 quilômetros do Mercado Ver-O-Peso e a 4 quilômetros do aeroporto de Belém.

Em abril, a organização da COP30 divulgou que Belém tem capacidade de cerca de 36 mil leitos. O número levava em consideração toda a acomodação em hotéis, aluguel por temporada e até em navios de cruzeiro.

Em nota, o Palácio do Planalto e o governo do Pará dizem atuar em parceria para ampliar opções de hospedagem. O Estado cita o incentivo à reforma de hotéis e as obras para quatro novas unidades, a adaptação de escolas que funcionarão como hostel e as vagas em navios. Os navios do tipo cruzeiro ainda serão contratados pelo governo federal, que afirma criar "soluções para hospedagens de diversos padrões" durante o evento.

Por essas mesmas motivações logísticas, o governo federal decidiu antecipar a cúpula de chefes de Estado para a COP30. Esse encontro, que geralmente ocorre nos dois primeiros dias do evento, foi antecipado para acontecer na semana anterior ao início oficial. Dessa forma, a COP ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro, mas o encontro de chefes de Estado será na primeira semana do mês.

"Isso nos dá tempo para uma reflexão mais aprofundada, sem a pressão da rede hoteleira ou da cidade, além de ajudar a organizar melhor a abertura oficial do evento", disse o secretário extraordinário para a COP-30, Valter Correia, em março.

QUEIXA ATÉ NAS EMBAIXADAS