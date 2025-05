IBGE aponta 14,4 milhões de pessoas com deficiência; especialista diz que número pode ser maior

Dados do Censo 2022 divulgados na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Brasil tinha 14,4 milhões de pessoas com deficiência, representando 7,3% da população com 2 anos ou mais de idade no ano da pesquisa. Além disso, foram identificadas 2,4 milhões de pessoas com autismo, em números coletados pela primeira vez.

A apresentação das informações sobre autismo foi feita separadamente em cumprimento à Lei 13.861/2019, que determina a inclusão de informações que tratam do tema nos censos demográficos. Entretanto, diz o IBGE, pessoas com deficiência psicossocial e outros tipos de deficiência continuam sendo contabilizadas na categoria geral de pessoas com deficiência.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB/CE, Emerson Maia Damasceno, disse que ocorreram mudanças na metodologia do IBGE em relação ao Censo de 2010 e considerou que a maneira de divulgação dos dados foi confusa e precisa ser explicada pelo IBGE. Para o especialista, os números podem estar subestimados, mas já apontam para a necessidade de adoção de políticas públicas para esse segmento da população.