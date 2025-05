Lula passa por nova avaliação médica e está bem, mas agendas são canceladas

O presidente teria duas agendas públicas nesta terça: um encontro com reitores e a comemoração do dia do diplomata, no Itamaraty. O chefe do Executivo será será representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana, na primeira agenda e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin no Itamaraty.

Apesar de Lula ter cancelado sua agenda no Palácio do Planalto nesta terça-feira, não há previsão de uma nova ida ao hospital ou de um boletim médico até o fim do dia.

Em fevereiro, o presidente passou por exames de check-up anual, que apontaram que ele estava ótimo, segundo Kalil, seu médico pessoal.

No final do ano passado, em dezembro, Lula passou por uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana, ocasionada por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada meses antes, em 19 de outubro.

O petista recebeu alta hospitalar cinco dias depois do procedimento, mas permaneceu em São Paulo para acompanhamento médico, retornando para Brasília e para os compromissos oficiais em 19 de dezembro.