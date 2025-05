MG declara emergência sanitária após caso de gripe aviária em aves ornamentais

São Paulo, 27 - O governo de Minas Gerais declarou situação de emergência sanitária animal no Estado, após a confirmação de um caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em aves ornamentais em um sítio da Região Metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Mateus Leme. A medida foi publicada no Diário Oficial e visa intensificar as ações de prevenção e controle da doença.Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), responsáveis pelo monitoramento sanitário, o novo caso não compromete, até o momento, a produção avícola do Estado. O registro ocorre cerca de um ano após o primeiro diagnóstico em Minas, em 2023, quando um pato silvestre foi infectado por um subtipo menos agressivo (H9N2), considerado de baixa patogenicidade e sem risco à saúde humana.Com a emergência decretada, o Estado poderá mobilizar recursos humanos, materiais e financeiros para ações de vigilância, contenção e erradicação da doença. As ações seguem o Plano de Contingência da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, elaborado em 2022 por governos e setor produtivo, diante dos primeiros focos da doença na América do Sul.O IMA reforçou que mantém uma rede de vigilância ativa em granjas comerciais, criatórios de subsistência e áreas de risco. Além disso, são realizadas campanhas de educação sanitária e inspeções em propriedades rurais, em parceria com o Ministério da Agricultura.