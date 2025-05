Ocupação na PUC: estudantes encerram mobilização após acordo

A paralisação foi liderada pelo grupo Saravá, um coletivo que reúne alunos negros da PUC-SP. De acordo com integrantes do grupo, o retorno às aulas está confirmado a partir desta quarta-feira, 28. Frisam, no entanto, que vão continuar mobilizados para avançar em negociações com a universidade.

Rato no bandejão

A PUC-SP anunciou na segunda-feira, 26, a concessão de bolsas de alimentação de 100% aos alunos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O coletivo Saravá também publicou uma foto de um recado da direção da PUC-SP informando que fechará a praça de alimentação por três semanas para "obras de adequação e melhorias no espaço".

Na semana passada, um rato foi filmado dentro do restaurante universitário da PUC. O roedor foi registrado circulando sobre uma mesa do "bandejão" e, pelas imagens, chega a passar perto de alguns suportes de guardanapos. Após o incidente, a Reitoria determinou a interdição imediata do espaço.

Durante os oito dias de mobilização, a situação chegou a ficar mais tensa na sexta-feira passada, 23, quando a Justiça autorizou a Fundasp a acionar a Polícia Militar para fazer a reintegração de posse do prédio ocupado. A medida não chegou a ser utilizada.

Os estudantes pediram à fundação para que o processo que tramita na Justiça fosse retirado. A Fundasp concordou com a suspensão da ação, desde que o campus fosse desocupado.