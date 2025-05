Onda de ar polar: entenda fenômeno que deve causar neve no Sul do Brasil

Isso porque, de acordo com a Climatempo, além dessa próxima massa de ar frio ser maior e mais intensa que as anteriores, diferente da maioria de frentes frias que passam pelo País, ela terá características continentais.

Isto é, o ar frio avançará pelo interior da América do Sul e do Brasil, e não em direção ao oceano. Quando o deslocamento é sobre o mar, as massas de ar frio tendem a perder a força.

Outro fator que intensifica a sensação de frio em ondas polares continentais, segundo a empresa de meteorologia, é que normalmente elas têm pouca umidade - e quanto menor a umidade, maior a sensação de resfriamento.

"São as massas de ar frio continentais que conseguem levar o ar gelado para o interior do Brasil, causando temperaturas realmente baixas no interior do Sudeste, no Centro-Oeste e também o fenômeno da friagem em parte da região Norte", afirma a Climatempo.

A previsão é de termômetros abaixo de 0°C na região Sul e dos 10ºC no Centro-Oeste e Sudeste. Em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas, as temperaturas caem, mas em menor intensidade.

A empresa prevê ainda que o resfriamento poderá acontecer em duas partes, com o ar polar avançando sobre o País em dois pulsos. "Essa situação é bastante comum quando é necessário afastar massas quentes e secas que já estão instaladas sobre o interior do Brasil há vários dias."