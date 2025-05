Onda polar pode trazer neve no RS e SC em cidades fora da serra

Veja onde pode nevar

Entre o fim da tarde quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, há previsão de neve na serra gaúcha e na serra do sudoeste do Estado; na serra de Santa Catarina; no planalto norte de Santa Catarina, chegando até o sul do Paraná, onde a neve poderá ter maior probabilidade, de acordo com previsão do Inmet.

"As áreas mais propícias para a queda de neve são as regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E desta vez pode, inclusive, nevar nas cidades serranas gaúchas mais baixas e não só naquelas muito altas. Também tem a possibilidade de precipitações invernais no centro-oeste de Santa Catarina, sul do Paraná e até mesmo em áreas do extremo norte do Estado do Rio Grande do Sul", acrescenta a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

Ainda segundo ela, o frio vai permanecer entre o fim de maio e início de junho. "Tem um segundo pulso polar vindo nos primeiros dias de junho. Então, serão vários dias consecutivos com bastante frio no Centro-Sul do Brasil", disse ela.