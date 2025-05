Policial é preso acusado de matar namorada a tiro em SP

Um policial militar de 38 anos foi preso no sábado, 24, acusado de matar a namorada com um tiro na cabeça, na casa dele, no Jaçanã (zona norte de São Paulo).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o PM afirmou à polícia que atirou acidentalmente, enquanto manuseava a arma. A reportagem não localizou a defesa do policial.

O cabo Valdelício Pereira de Oliveira estava em casa com a namorada, Angélica Ramos Pereira, de 37 anos, quando o tiro foi disparado, à noite. Ele foi preso em flagrante e levado ao Presídio Romão Gomes, da Polícia Militar, na zona norte. Submetido à audiência de custódia, sua prisão foi mantida.