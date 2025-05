Por quais crimes Eduardo Bolsonaro vai ser investigado pelo STF? Entenda

No último dia 22, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo no X celebrando uma declaração de Marco Rubio, secretário de Estado americano. Segundo o republicano, a gestão de Donald Trump está "analisando" possíveis sanções a Alexandre de Moraes, com "grande possibilidade" de o magistrado brasileiro ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos.

Coação no processo e obstrução de investigação por intimidação

Segundo os procuradores, a conduta do parlamentar tem o intuito de intimidar as autoridades responsáveis pelo andamento do processo penal. Por essa razão, foi solicitada uma investigação pelos crimes de coação no curso do processo penal e por obstrução de investigação contra uma organização criminosa.

Segundo o Código Penal, comete o crime de coação no curso do processo aquele que "usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo".

O crime de obstrução está tipificado na Lei de Organizações Criminosas, de 2013. Segundo o texto, a pessoa que impedir as investigações contra um grupo criminoso incidirá nas mesmas penas dos integrantes da organização.

Tentativa de abolição do Estado de Direito por tratativas com governo estrangeiro