Senador que bateu boca com Marina Silva já falou em enforcá-la; saiba quem é

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), que afirmou nesta terça-feira, 27, que a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, não merecia ser respeitada pelo cargo que ocupa, já falou em outra ocasião, em março, sobre ter "vontade de enforcá-la".

A fala ocorreu durante um evento da Fecomércio no Estado do Amazona no início daquele mês. Falando sobre a presença da ministra na sessão da CPI das ONGs, o senador questionou: "Imagina vocês o que é ficar com a Marina seis horas e dez minutos sem ter vontade de enforcá-la?".

No dia seguinte, deputadas do PT, PDT, Podemos, PSD, União Brasil, PSOL, Solidariedade, PCdoB e PSB denunciaram o senador ao Conselho de Ética do Senado. Valério, em defesa própria, disse que a fala se tratou de "brincadeira", e que ele não é machista, pois já foi casado duas vezes, tem três filhas, uma enteada, seis netas e três irmãs.