Soraya quer Ciro Nogueira fora da CPI das Bets, e senador reage

A CPI das Bets entrou na reta final com um novo capítulo da briga entre a relatora, Soraya Thronicke (Podemos-MS), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), apontado como um membro da "bancada das bets" e protagonista do esvaziamento da investigação aberta no Senado.

Na sessão desta terça-feira, 27, a senadora anunciou um pedido formal de substituição de Ciro Nogueira na composição do colegiado para "preservar a credibilidade" dos trabalhos e expôs uma contradição do colega sobre a relação dele com um empresário investigado pela comissão.

A solicitação da senadora foi protocolada na esteira da revelação de uma viagem de Ciro Nogueira a Mônaco em um jato do empresário piauiense Fernando Oliveira Lima. Investigado na CPI das Bets, Fernandin OIG, como é conhecido, é apontado como o responsável pela popularização do "jogo do tigrinho" no Brasil. A carona ao senador foi revelada pela revista piauí.