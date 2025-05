SP: adolescente de 17 anos morre após queda de moto aquática na Represa Billings

O Corpo de Bombeiros de São Paulo localizou no final da tarde desta segunda-feira, 26, o corpo do adolescente de 17 anos que havia desaparecido no domingo, 25, enquanto andava de moto aquática na Represa Billings em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O nome do adolescente não foi divulgado.

Segundo os bombeiros, o adolescente não usava colete salva-vidas no momento em que caiu da moto aquática, perto da Náutica Las Palmas.

Os bombeiros foram chamados para procurar a vítima, mas precisavam interromper as buscas às 21h do domingo. Retomaram os trabalhos nesta segunda-feira, com três equipes e apoio de uma moto aquática, e localizaram o corpo por volta das 17h15.