Cidades brasileiras podem bater recorde de frio do ano nesta semana; veja quais

A passagem de uma onda de frio pelo Brasil neste fim de maio vai provocar uma queda acentuada das temperaturas no Sul do País, além de áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e Estados do Norte como Rondônia, Acre e Amazonas. A massa de ar polar chegou nessa terça-feira ao Sul, e avança para o País até sexta-feira. O Rio Grande do Sul também foi impactado por uma frente fria que trouxe chuva para o Estado gaúcho.

Segundo a Climatempo, são esperados novos recordes de baixa temperatura para o ano em todas as capitais da região Sul do Brasil, em São Paulo, Campo Grande e em Cuiabá. Porto Velho e Rio Branco também são candidatas a terem recorde de frio.

"Estas são as capitais com grande probabilidade de registrar os recordes de menor temperatura mínima (menor temperatura do ano) e algumas também de menor temperatura máxima", projeta a empresa brasileira de meteorologia.