Coronel patriota, instrutor de tiro e fazendeiro tinha elo com grupo de extermínio, diz PF

O coronel reformado também é acusado de participar do crime. Segundo o pistoleiro, foi ele quem pagou um sinal de R$ 20 mil pelo assassinato. Caçadini alegou em depoimento à Polícia Civil que o assassino do advogado foi apresentado a ele como pedreiro e negou envolvimento na execução.

O coronel declarou que conheceu Roberto Zampieri em uma reunião em 2011 e que depois disso nunca mais teve contato com o advogado. Os investigadores encontraram no celular dele uma foto do endereço do criminalista. O coronel fez uso do direito ao silêncio e não quis comentar a imagem.

Caçadini é dono do canal Frente Ampla Patriótica, criada após o 8 de Janeiro. Além de grupos no WhatsApp, há um canal no YouTube para, segundo ele, reunir "patriotas e conservadores do Brasil". O coronel publicou 101 vídeos na plataforma desde então e defendeu abertamente ideias golpistas.

Gilberto Louzada da Silva

Se apresenta como sargento reformado, consultor de segurança patrimonial e privada, especialista em armas e instrutor de tiro certificado pelo Exército.

COM A PALAVRA, AS DEFESAS