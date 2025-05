De polêmicas a muito luxo: relembre casamento de Virginia e Zé Felipe

Maria Flor, a segunda filha, nasceu em 22 de outubro de 2022. Conhecida nas redes sociais por ser "engraçadinha", a "Floflo", como é apelidada, completou dois anos em uma grande festa temática da Turma da Mônica.

José Leonardo, o caçula, nasceu em 8 de setembro de 2024. O casal comemorou o nascimento do filho, também pelas redes sociais.

Patrimônio milionário e viagens

Virginia é considerada uma das maiores influenciadoras do Brasil. Com cerca de 32,7 milhões de seguidores no Instagram, ela também é apresentadora do Sabadou, programa do SBT, e dona da marca WePink.

Em 2024, Virginia construiu a mansão da família, em um condomínio de Goiânia. O terreno possui cerca de 7 mil metros quadrados, piscina de 100 metros quadrados e sete suítes.

A propriedade também conta com pisos e paredes de mármore, uma ampla área externa, telão de frente para a piscina, uma grande suíte com lustres e quartos com brinquedos para os pequenos, além de sauna, cinema, estúdio de gravação e salão de cabeleireiro.