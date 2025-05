Ex-número 2 de Torres diz se arrepender de ofensas a Lula e a Barroso nas redes sociais

O plano discutido internamente, afirmou Lorenzo, foi de tentar expor o ministro o mínimo possível na live e trazer um conteúdo "essencialmente técnico, que pudesse ser dito sem maior comprometimento, já que era um tema sensível".

Também, segundo ele, a equipe da pasta até tinha a expectativa que a live acabasse sem que o ministro aparecesse.

"Curiosamente, quase por muito pouco, ele não participou", disse Lorenzo. "O presidente chegou a ensaiar que ia encerrar a live - isso não deve aparecer nas câmeras, mas um assistente rastejou pela mesa, o cutucou e disse que o ministro estava do lado de fora com o relatório em mãos."

Durante as oitivas no STF, a defesa de Anderson Torres busca tirar das testemunhas que não houve a intenção do ex-ministro em atacar as urnas, que ele teria sido "convocado" por Bolsonaro a participar da transmissão - outros dois depoentes já disseram isso.

Além disso, os advogados resgatam uma reunião em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou que seria o encontro que definiu o maior número de blitze da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Nordeste do Brasil durante o segundo turno da eleição presidencial, em 2022. Para a defesa, não houve plano para favorecer Lula ou direcionamento das operações.

Lorenzo foi mais uma testemunha que corroborou essa versão da defesa. "Havia uma preocupação muito grande contra crimes eleitorais, assim como houve no primeiro turno. A operação é contra crime eleitoral", afirmou. "O ministro Anderson sempre demonstrou isenção, separação entre o que era ação do ministério e o que era preferência pessoal."