Governo Lula tem 59,9% de rejeição no Rio de Janeiro, aponta Paraná Pesquisas

O governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 59,9% dos moradores do Estado do Rio de Janeiro, segundo estudo divulgado nesta quarta-feira, 28 pelo Instituto Paraná Pesquisas. O levantamento mostrou também que 37,3% aprovam a gestão do petista. Já 2,8% dos entrevistados não soube ou não quis opinar.

Em comparação com a pesquisa de abril, divulgada pelo instituto, a rejeição ao petista sofreu uma oscilação negativa. No último mês, 60,4% dos fluminenses disseram desaprovar o governo Lula, enquanto 36,7% declararam aprová-lo. A oscilação nos índices se manteve dentro da margem de erro do estudo, que é de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para os resultados gerais.

Entre os diferentes recortes demográficos analisados, a desaprovação ao governo Lula é maior entre os homens, com 62,4% declarando reprovar a atual administração, enquanto 34,8% aprovam. Já entre as mulheres, a taxa de desaprovação é de 57,8%, e a aprovação chega a 39,4%.