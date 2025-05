Líder da bancada feminina diz que não aceitará convocação de Marina Silva para voltar ao Senado

Na audiência pública para debater a criação de unidades de conservação na Margem Equatorial, Marina foi cobrada pela demora na liberação de licenças ambientais. O senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que "a mulher merece respeito, a ministra não". Marina exigiu um pedido de desculpas para continuar, mas não foi atendida.

Em outro momento do debate, o presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO), reclamou da postura da ministra e cortou o microfone dela. Segundo o senador, Marina estava "provocando". No momento mais tenso da discussão, o senador do PL disse para a ministra "se por no seu lugar". Marina reagiu: "Gostaria que eu fosse mulher submissa, não sou".

Marina Silva, que participava na condição de convidada, informou que, diante do cenário, iria se retirar. O presidente do colegiado disse que, na próxima sessão, vai pautar a convocação de Marina para retomar o debate.

O caso repercutiu na sessão no plenário e diversos senadores se manifestaram sobre o ocorrido. A líder da bancada feminina relatou ter ouvido atentamente as opiniões dos senadores e afirmou que, sem a presença de Marina, o tom das declarações era diferente do dirigido à ministra durante a audiência na comissão.

"Quando falam 'ah, a ministra Marina estava alterada', gente, ponham-se no lugar de uma pessoa que chega à comissão em que é convidada, uma ministra que já foi senadora da República, que conhece muito bem os ritos desta Casa. Ela é convidada para tratar de questões da pasta dela, Meio Ambiente, e começa a ser atacada. Que tipo de reação vocês querem de uma mulher que se sente acuada?", questionou Leila Barros.

Após o discurso da líder da bancada feminina, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) também manifestou sua solidariedade à ministra. Para a parlamentar, trata-se de uma questão de educação.