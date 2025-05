Lula: brasileiro 'não pode votar em qualquer tranqueira para governar este País'

O petista participou de uma cerimônia de assinatura de uma ordem de serviço no valor de R$ 491,3 milhões, para duplicar a capacidade de bombeamento de água de uma estação da transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro.

Segundo o governo, a obra beneficia 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas nos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Durante o evento em Salgueiro, Lula afirmou que levar água ao povo do Nordeste é uma prioridade para ele desde o seu primeiro mandato. Segundo ele, a transposição do Rio São Francisco é a "redenção de um povo".

Ainda nesta tarde, Lula participa da entrega do Marco 1 do Ramal do Apodi em Cachoeira dos Índios (PB). A obra também pertence ao programa de transposição do São Francisco. Também sobrevoa de helicóptero instalações em construção na cidade de Ipaumirim (CE).