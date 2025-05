Onda de frio no Brasil: veja como fica o tempo nesta quarta-feira

Uma mudança brusca de tempo atinge o Brasil nesses últimos dias de maio, com baixas temperaturas e também expectativa para chuva em algumas localidades, de acordo com a Climatempo. Nesta quarta-feira, 28, uma frente fria, associada a um forte ciclone extratropical e acompanhada por uma forte massa de ar frio, de origem polar, avança mais sobre o Centro-Sul do Brasil e favorece a intensificação e expansão das instabilidades em todos os Estados da Região Sul e outras áreas do País.

No Sul, as instabilidades atuaram de forma mais intensa durante a madrugada nos três Estados da região. No Rio Grande do Sul, a chuva se concentrou principalmente na manhã e, ao longo do dia, vai perdendo força gradualmente, com a entrada do ar polar, que derruba as temperaturas.

"Ainda assim, há alerta para temporais em todo o Estado gaúcho. As rajadas de vento variam entre 51 e 70 km/h nos três Estados, com destaque para o litoral, onde podem chegar a 90 km/h. No litoral norte do Rio Grande do Sul, as rajadas podem alcançar até 100 km/h", alerta a empresa brasileira de meteorologia.