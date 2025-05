Oposição pressiona Motta para frear STF e criar comissão sobre regulação das redes

O julgamento é acompanhado com atenção pelas plataformas, tanto que a Wikimedia, que gere o Wikipédia, a ByteDance, dona do TikTok, e o Google se habilitaram a participar do processo.

O Supremo julgará também se uma empresa hospedeira de um site na internet tem a obrigação de fiscalizar conteúdos publicados e retirar do ar esse material se considerado ofensivo, sem a intervenção do Poder Judiciário. O ministro Luiz Fux é o relator desse caso.

Ambos os recursos podem ter impacto sobre o artigo 19 e o Marco Civil. O STF começou a julgar o tema no ano passado, em meio à dificuldade de o Congresso deliberar sobre o tema. Pronto para ir a voto, o PL das Fake News acabou retirado da pauta em abril de 2023.

Inconstitucional

Toffoli e Fux, os relatores de cada uma das ações, consideraram o artigo 19 do Marco Civil inconstitucional e defenderam a ampliação da responsabilização das empresas. Mas o julgamento foi suspenso em dezembro, após pedido de vista do ministro André Mendonça.

Segundo a oposição, o objetivo de uma comissão geral no plenário da Câmara é "promover um debate amplo, transparente e democrático sobre a regulamentação das redes, especialmente diante do alerta de que empresas podem deixar o Brasil caso não haja segurança jurídica no ambiente digital".